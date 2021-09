Save the date! Come annunciare la data del matrimonio

MORBIO INFERIORE - Se non vedete l’ora di annunciare la data del matrimonio ai vostri amici e parenti, ma è ancora troppo presto per inviare le partecipazioni, potete ricorrere al “save the date”. Si tratta di un biglietto, solitamente in formato cartolina, che precede le partecipazioni annunciando solo la data del matrimonio.

Di solito viene spedito agli invitati da un anno a sei mesi prima della data delle nozze, a differenza delle partecipazioni che vanno spedite due o tre mesi prima. La caratteristica del save the date è quella di essere piuttosto informale, per questo motivo ci si può sbizzarrire con qualcosa di veramente originale.

Le possibilità per realizzare un save the date sono numerose: dal biglietto in versione gratta e vinci, dove gli invitati potranno scoprire quando saranno celebrate le nozze grattando la casella argentata, al palloncino da gonfiare sul quale è stampata la data.

Spazio alla fantasia quindi, ma ricordate che il save the date non sostituisce le partecipazioni, le anticipa soltanto in modo che gli invitati possano tenersi liberi per il vostro grande giorno.