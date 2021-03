Il papà della sposa: tra emozioni e tradizioni

MORBIO INFERIORE - Nel giorno della festa del papà non posso fare a meno di parlare del ruolo che riveste il padre della sposa durante la giornata del matrimonio, ma anche nel periodo dei preparativi.

Una volta infatti era il papà della sposa a dare il consenso al matrimonio. Lui per primo doveva essere informato delle nozze, sempre lui aveva il dovere di assicurarsi che la figlia avesse una dote economica che le permettesse di organizzare un buon matrimonio e di avere un futuro solido.

Naturalmente il papà della sposa riveste ancora oggi un ruolo importantissimo!

Secondo la tradizione il primo compito del papà è proprio quello di accompagnare la figlia all’altare per “consegnarla” al futuro marito. Si tratta di un viaggio simbolico che definisce il passaggio da figlia a moglie.

Il Galateo vuole che il padre porga alla sposa il suo braccio sinistro e la consegni al futuro marito, al quale darà una piccola raccomandazione, lasciandola al suo fianco solo dopo averle dato un bacio.

Durante il ricevimento al papà della sposa spetta inoltre il compito di dare il via al primo brindisi con un piccolo discorso dedicato ai novelli sposi.

Il bon ton prevede che questo momento si svolga alla fine del pranzo o della cena, ma oggi capita sempre più spesso che il brindisi venga proposto anche in altri momenti della giornata.

E infine al termine del ricevimento papà e figlia dovranno aprire le danze con un ballo a sorpresa.

