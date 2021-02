Com’è cambiata l’organizzazione dei matrimoni a un anno dall’inizio della pandemia?

MORBIO INFERIORE - Da ormai quasi un anno è l’incertezza ad accompagnarci nella programmazione delle nostre giornate. Le coppie di sposi che hanno dovuto rinviare la data del matrimonio, inizialmente fissata nel 2020, si ritrovano anche quest’anno sospesi nel tempo.

Proprio in questi giorni sembra finalmente affacciarsi l’ipotesi di un timido ritorno alla normalità.

Certamente sarà una ripresa lenta e graduale, perciò la cosa migliore da fare è sfruttare al massimo questo tempo per pianificare tutto alla perfezione e con maggiore attenzione ai dettagli. Già, perché l’organizzazione dei matrimoni post Covid subirà senza dubbio dei cambiamenti.

Restringere la cerchia degli invitati è indispensabile, per non rischiare di trovarsi in un secondo momento a dover depennare la lista degli ospiti.

Nella location dove si svolgerà il ricevimento andranno riorganizzati gli spazi per poter garantire il rispetto del mantenimento delle distanze tra gli invitati e tutti i fornitori presenti durante la giornata del matrimonio dovranno usare le dovute precauzioni.

Organizzare un matrimonio intimo e con poche persone ha indiscutibilmente degli aspetti positivi: essere in pochi permetterà agli sposi di dedicare più tempo agli invitati e magari viziarli un po'. A cominciare dalla scelta dei piatti, poiché non sarà certamente un problema comporre un menù che accontenterà proprio tutti. E al posto delle bomboniere si potrebbe addirittura pensare ad un regalo personalizzato per ognuno di loro.

Ma gli sposi dovranno prestare ancora più attenzione alla suddivisione dei tavoli degli ospiti cercando di raggrupparli per nucleo famigliare.

Va sottolineato che il grande vantaggio di un evento privato come il matrimonio è sicuramente quello di poter assicurare la tracciabilità dei contatti.

Comunque sia l’auspicio è che, con l’avvicinarsi della stagione calda, la situazione si stabilizzi così da permettere agli invitati di fare i propri auguri agli sposi con i classici e tanto desiderati baci e abbracci.