Perché la sposa deve indossare qualcosa di blu

MENDRISIO -

Fin dai tempi più antichi esistono molte superstizioni, provenienti da diverse parti del mondo, che ruotano attorno all'abbigliamento della sposa.

Il significato è a tutt'oggi ancora sconosciuto, ma anche le spose più scettiche cercano di attenersi a queste usanze.

La tradizione infatti vuole che il giorno del matrimonio la sposa abbia con sé cinque cose, per assicurarsi serenità e fortuna.

Ecco quali sono:

– Indossare una cosa nuova, come un capo di biancheria intima o l’abito da sposa stesso. Simboleggia la nuova vita che sta per iniziare.

– Indossare una cosa vecchia, ad esempio un gioiello. Rappresenta il passato, che si lascia alle spalle. La sposa deve portare con sé un oggetto vecchio proprio per non dimenticare l’importanza del passato nel nuovo cammino che sta per intraprendere.

– Indossare una cosa prestata, simboleggia l ‘affetto delle persone care che rimangono vicine in un giorno così importante, per questo motivo deve essere una persona cara a prestare l’oggetto.

– Indossare una cosa regalata, anche in questo caso rappresenta l’affetto delle persone care.

– Indossare una cosa blu, simboleggia la sincerità da parte della sposa, anticamente era proprio di questo colore l’abito della sposa. Oggi è molto usata la giarrettiera decorata con un nastrino blu.

