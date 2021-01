Il 2021? Sarà l’anno dei matrimoni

MORBIO INFERIORE - Abbiamo atteso in trepidazione l’arrivo del nuovo anno nella speranza di lasciarci alle spalle gli avvenimenti e le brutte notizie del 2020 e portare avanti finalmente i piccoli, grandi progetti che negli scorsi mesi abbiamo dovuto accantonare.

Tra questi molto probabilmente c’è anche l’organizzazione di un matrimonio e se siete tra coloro che hanno dovuto rinviare il giorno delle nozze, oppure tra quelli che stanno ancora decidendo quando fissare la data per sposarsi, e state valutando se farvi aiutare da una wedding planner, può senz’altro tornarvi utile sapere quali sono i vantaggi di affidarsi a una professionista.

Innanzitutto dovete sapere che l'organizzazione di un matrimonio richiede dai sei mesi a oltre un anno di tempo, a dipendenza dalla data che avete scelto, e molta fatica. È difficile conciliare questo impegno con il lavoro, stress e ansia sono il prezzo da pagare se lo si vuole organizzare da soli.

L’organizzatrice di matrimoni serve a far risparmiare agli sposi energie mentali e fisiche, oltre che tempo e denaro, poiché si occupa di realizzare i desideri delle coppie aiutandoli a dare forma al loro sogno realizzando un evento unico e originale, curato nei minimi dettagli. Non è un costo, bensì un valore aggiunto! Infatti grazie alla sua rete di contatti e collaborazioni con i professionisti del settore, la wedding planner ottiene dei prezzi migliori rispetto ai privati, oltre ad aiutare gli sposi a tenere costantemente sotto controllo i costi senza superare il budget preventivato.

A tutto questo va anche aggiunto un risparmio in termini di telefonate e chilometri. Perciò si tratta sicuramente di un valido aiuto e di una guida per sostenervi e orientarvi meglio nel caos dei preparativi e per far sì che l’ansia e lo stress dei mesi precedenti alle nozze non siano le uniche emozioni che ricorderete del vostro matrimonio.

Infine un piccolo consiglio: non aspettate altro tempo per fissare la data del fatidico sì, se non volete rischiare di non trovare più location e fornitori disponibili. Molte date dei weekend dei mesi estivi sono già Sold-out, soprattutto a causa dei rinvii dei matrimoni del 2020!

Company profile – Petali di Riso è uno studio di wedding planning e design che nasce nel cuore del Mendrisiotto dove realizza matrimoni su misura in tutto il territorio della Svizzera Italiana. Tutti i servizi sono completamente personalizzati per soddisfare le esigenze e aggiungere quel tocco speciale al grande giorno. Petali di Riso è a disposizione anche per organizzare Feste di compleanno, Battesimi, Comunioni, Lauree e Feste prèmaman. Da Petali di Riso potrete trovare tutto l’occorrente per il vostro evento. Per info: clicca qui

