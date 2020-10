Proposta di matrimonio io perfetta? Ecco i nostri consigli

MORBIO INFERIORE - “Vuoi sposarmi?”

Ebbene sì, è usanza che siano gli uomini a dover fare la proposta di matrimonio e nulla va lasciato al caso!

Non sono soltanto due semplici parole da pronunciare. Occorre infatti dirle nel modo giusto, in uno scenario accogliente e questo può richiedere diverso tempo di preparazione, perché il ricordo di quel momento durerà per tutta la vita.

Da dove cominciare?

L’importante è non aver paura di non superare le aspettative, perché la proposta perfetta è quella fatta con il cuore.

È fondamentale rispettare il carattere della persona che la riceverà, se è timida e riservata potrebbe imbarazzarsi o sentirsi a disagio se la proposta venisse fatta in pubblico. Chi invece è particolarmente estroverso potrebbe essere felice di condividere questo momento con amici e famigliari.

Per prima cosa dovete valutare quando fare la proposta di matrimonio.

Potreste farla in occasione di una data particolare, come il vostro anniversario, oppure in vista delle festività natalizie.

Tenete presente che dovrebbe trascorrere mediamente un anno dalla proposta alla data delle nozze, quindi prendete in considerazione il periodo o il mese dell’anno in cui pensate che a lei possa far piacere sposarsi.

Dopodiché occorre decidere dove fare la proposta. Potrebbe essere un posto diventato speciale per la vostra storia, ad esempio il luogo dove vi siete conosciuti oppure dove vi siete dati il primo appuntamento o il primo bacio.

Organizzare una cenetta a lume di candela rimane comunque sempre una bellissima idea! E non dovete per forza inginocchiarvi, potete semplicemente sedervi vicino o rimanere in piedi.

Ma se ancora avete dei dubbi affidatevi ad una professionista, che vi aiuterà ad organizzare nei minimi dettagli una proposta di matrimonio assolutamente unica e indimenticabile.