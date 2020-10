La consulenza d'immagine conquista anche gli uomini

CHIASSO - Ricordate Joseph Brodsky? Per i più sbadati questo nome non dirà molto, ma nel nostro caso, il poeta e saggista russo, naturalizzato americano ci entra perfettamente nel nostro racconto, si perché tra le sue frasi celebri una in particolare é il preludio alle prossime righe, cioé «un essere umano è una creatura estetica prima ancora che etica».

Sfatiamo un mito: la Consulenza d'Immagine non è solo per donne! Daniela Placentino è la Consulente d'Immagine della Svizzera italiana, oggi ci spiega perché la Consulenza d'Immagine personalizzata è dedicata anche all’uomo. La Consulenza d’Immagine su misura per uomo è un servizio completo rivolto a tutti gli uomini che desiderano migliorare la propria immagine professionale e privata. Il servizio è studiato per creare un’immagine di successo coerente con il ruolo professionale e lo stile di vita della persona. L’obbiettivo è quello di valorizzare l’immagine maschile in modo completo ed efficace studiando e analizzando i colori amici, la forma del fisico e del viso.

Attraverso l’analisi dei colori viene consegnata una palette di colori amici personalizzata. Con lo studio della forma del viso e delle sue caratteristiche viene individuato il modo in cui valorizzare la persona con tagli di capelli, barba, baffi, rasatura e accessori. L’analisi della figura e della persona consente di creare uno stile e un abbigliamento strategico per bilanciare le proporzioni e le linee del corpo, mettendo in risalto i punti di forza.

Da non dimenticare anche la guida alla scelta degli accessori, dall’orologio agli occhiali, alle scarpe, ovviamente inclusa nel servizio. La Consulente d'immagine Daniela Placentino ti aspetta nel suo studio Unyca a Chiasso previo appuntamento.