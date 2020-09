Matrimonio e curiosità: come trasformare una giornata di pioggia in un matrimonio perfetto

“Non può piovere per sempre”…ma se dovesse piovere proprio il giorno del vostro matrimonio, è bene non farsi cogliere impreparati.

Naturalmente il sogno di tutti gli sposi è che il giorno delle loro nozze il sole splenda come non mai, tuttavia la pioggia è l’imprevisto più comune che potrebbe capitare il giorno del matrimonio ed è anche l’unico aspetto dell’organizzazione che non si può controllare, perché si sa il tempo è imprevedibile. Chi scegli di sposarsi in estate o all’inizio dell’autunno molto probabilmente desidera festeggiare con un ricevimento all’aperto sperando nel sole, ma occorre essere realisti e prevedere assolutamente un piano B da mettere in atto in caso di cattivo tempo, per far sì che ansia e panico non prendano il sopravvento.

Il primo passo è assicurarsi che la location scelta abbia anche una sala interna abbastanza capiente per contenere tutti gli invitati e dove poter spostare tutto in caso di pioggia. In alternativa si può optare per il noleggio di una tensostruttura, l’importante è che sia provvista di pavimentazione e di tendine laterali da poter chiudere completamente all’occorrenza.

La sposa non deve dimenticare delle scarpe di ricambio, oppure può cogliere l'occasione per osare indossando un paio di coloratissimi stivali di gomma, dei simpatici accessori che la aiuteranno ad affrontare l’imprevisto pioggia con un po’ di umorismo. Attenzione allo strascico, che potrebbe inzupparsi! Da non dimenticare un ombrello grande magari dalla forma particolare, bianco o che si abbini all’abito.

L’idea in più è quella di metterne a disposizione anche per gli ospiti, bianchi o colorati potranno essere utilizzati anche per delle simpatiche foto di gruppo.

Meglio concordare un piano B anche con il fotografo e decidere in anticipo luoghi e momenti per le fotografie in caso di maltempo. Naturalmente un bravo professionista saprà sfruttare l’atmosfera surreale creata dalla pioggia per ritrarre immagini romantiche e suggestive.

In ogni caso il modo migliore per affrontare un matrimonio sotto la pioggia è prenderla con filosofia e leggerezza.