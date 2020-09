Beauty: Metti in moto il tuo benessere

PAZZALLO - Affronta al meglio il rientro dalle vacanze e imposta la tua routine di benessere da Choice.

Il nostro centro ti offre l’opportunità, in un unico ambiente, di accedere ad attività Fitness, Pilates, Centro Estetico, Zona Benessere e molto altro… insomma tutto ciò di cui hai bisogno per sentirti in forma a 360°

Il nostro approccio è personalizzato, non abbiamo orari di corsi prestabiliti ma ogni attività viene concepita “Tailor Made”, ovvero pensata appositamente per soddisfare le esigenze di ogni singolo cliente nel rispetto delle sue necessità e compatibilmente ai suoi impegni.

Il nostro ambiente è curato in ogni minimo dettaglio per rendere la tua esperienza unica e orientata a raggiungere i tuoi obiettivi personali. Scegli il corso che fa per te, decidi quanto tempo dedicarti e noi costruiremo il tuo percorso di Remise en forme proponendoti anche trattamenti di bellezza e per il tuo relax.

A ogni abbonamento Fitness potrai avvantaggiarti inoltre di un pacchetto gratuito di sedute nella Sauna Infrarossi, perfetta per eliminare le tossine in eccesso, rilassare la muscolatura e attenuare le contratture muscolari.

Prenota ora la tua prova gratuita, contattaci al 091 935 00 10 oppure scriverci su WhatsApp al 079 122 67 95 o mandarci una e-mail su info@choice-health.ch