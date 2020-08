Il cashmere protagonista della moda autunno 20/21

MILANO -

Saldarini, azienda tessile fondata a Como nel 1882, continua la storia di famiglia impegnandosi nella creazione di abbigliamento moda ecosostenibile con l’etichetta Cashmere Flakes: un progetto innovativo e brevettato che utilizza il cashmere certificato della Mongolia, raccolto durante la muta spontanea delle capre Hircus in primavera.

Questo processo permette d'imbottire i capi con un ”fiocco” di cashmere al posto della piuma d’oca, di realizzare cappotti, abiti e pantaloni con un tessuto eco-compatibile e di creare maglieria di lusso tutelando il sistema socio-economico dei pastori Mongoli.

DAWEI – Parigi Bejing

Dawei Sun è un designer cinese laureato all'École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Un importante percorso che lo affiancherà a John Galliano e Balenciaga prima di fondare il marchio di pret-à-porter femminile «Belle Ninon Parigi ». Nel 2011 la rivista di moda ELLE lo definisce “nuovo talento della moda”. Successivamente viene nominato direttore artistico di Cacharel. Nel 2016, Dawei crea la linea che porta il suo nome. Nel febbraio 2019, Dawei entra nel programma ufficiale delle presentazioni della Parigi Fashion Week e nello stesso anno è tra i finalisti del Premio ANDAM. Dawei fa parte di "New Now", il programma della Federazione dell'Haute Couture e della Moda che supporta i designer emergenti.

VICTORIA/TOMAS - Parigi

Victoria / Tomas è un marchio francese di prêt-à-porter, fondato da Victoria Feldman e Tomas Berzins nel 2012. Il duo ha ottenuto il riconoscimento internazionale dopo essere stato il più giovane finalista del Festival Internazionale di Moda e Fotografia a Hyères nel 2013, dove ha presentato un'esclusiva capsule collection di capi in pelle fatti a mano. Ogni collezione è un dialogo tra uomo e donna. I designers partendo da elementi essenziali del guardaroba maschile che rendono più fluidi aggiungendo tagli femminili, propongono una nuova visione dell'abbigliamento donna; noti per la loro visione originale dei capi in pelle, realizzano ogni stagione pezzi ibridi passando attraverso la sperimentazione delle forme e dei materiali che reperiscono localmente e che producono garantendo l’originalità del “Made in France”.

fashionchannel