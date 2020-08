Moda e tendenze: da non prendere alla lettera

CHIASSO - Tutti gli anni e tutte le stagioni ci capita di sentire frasi del tipo “il blue pantone 2020 è il colore del momento”, “quest’anno va il carré” (taglio di capelli), “l’oro è il metallo di quest’estate” … È vero che la moda segue il suo ciclo e le sue tendenze ma è altrettanto vero che seguirle a volte è “inadatto” per la nostra immagine.

Cosa vuol dire? Ciò significa che se è vero che il pantalone a vita alta è ritornato di moda, è altrettanto vero che se hai le gambe chilometriche o un fisico a mela allora il jeans a vita alta non valorizza la tua figura.

Ogni forma e taglia fisica necessita di certi determinati modelli di capi e accessori per essere valorizzata. Le regole della valorizzazione vanno applicate su tre dimensioni: Fisico, Viso e Colori. Anche la forma del viso, infatti, determina certi tipi di scollature, modelli di accessori e acconciature che gli conferiscono armonia.

Per quanto riguarda i colori, invece, è fondamentale l’utilizzo di una palette di colori amici. Il sottotono della nostra pelle, il colore di occhi, capelli e l’intensità del nostro sguardo sono elementi da considerare per effettuare un’analisi cromatica secondo la scienza dell’armocromia. Accostare i giusti colori e metalli al nostro viso attraverso make-up, accessori e abbigliamento dona completamente un’altra luminosità e un effetto radioso veramente incredibile. Questo succede perché i colori che mettiamo vicino al nostro viso creano un riflesso luminoso particolare, che ben si deve accostare con l’armonia dei nostri colori.

Se vuoi veramente curare la tua immagine ed essere sempre al Top non seguire la moda, scopri quali sono i modelli di abiti, accessori e colori che devi utilizzare per valorizzarti, mettendo in evidenza i tuoi punti di forza per sentirti semplicemente Unyca.

Seguimi su Instagram e scopri consigli di immagine e bellezza.