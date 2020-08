Department Store e la moda italiana quasi gratis

SANT'ANTONINO - Agosto è uno dei periodi di grandi affari, per tutti gli amanti della moda italiana l’occasione è davvero ghiotta, tutta una serie di capi d’abbigliamento per uomo e donna fortemente ribassati, anzi quasi gratis!

L’iniziativa è di Department Store Moda Italiana, catena di negozi aziendali che portano i capi all’ultima moda direttamente dal produttore al consumatore: solo qualità italiana a prezzi di fabbrica. Questo garantisce che la composizione dei capi sia realizzata con i migliori tessuti come quelli prodotti da Cerruti, Loro Piana, Cashmere Piacenza e Lanerossi.

Specializzati nel fashion sia per il tempo libero che per la cerimonia potete trovare le collezioni uomo e donna in tutte le taglie.

Le proposte uomo spaziano da capi più casual a completi per occasioni speciali; dalle scarpe alle camicie, troverete tutto l’occorrente per un look impeccabile.

Le collezioni donna soddisfano ogni gusto con le ultime tendenze moda: pantaloni, maglioni, abiti e cappotti per vestire dal giorno alla sera con uno stile unico. Va a completare il tutto la vasta scelta di accessori al primo piano del Centro Manor S. Antonino con lo showroom Le Griffe.

Tra i brand presenti nello showroom sono ROBERTA BIAGI, ROCCO BAROCCO, VALENTINO BAG, GIULIA VALLI, LANCETTI e tanti altri.

La moda Made in Italy di DEPARTMENT STORE la trovi nei seguenti punti vendita: Lugano (Corso Elvezia), Serfontana- Chiasso, Centro Manor S. Antonino, Centro Coop Tenero.

