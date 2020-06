Matrimonio e curiosità: le damigelle della sposa

MORBIO INFERIORE - Una leggenda narra che nell’Antica Roma durante i matrimoni si sceglievano almeno dieci persone vestite nello stesso modo degli sposi, per confondere gli spiriti maligni.

Questa usanza è riconducibile alla scelta delle damigelle, figure importantissime per le spose dei paesi anglosassoni e anche se non fanno propriamente parte della nostra tradizione, oggi sempre più spesso anche le spose nostrane scelgono di farsi affiancare il giorno del matrimonio dalle loro amiche del cuore, sorelle o cugine.

Questa potrebbe essere senza dubbio la soluzione perfetta per chi, prossima alle nozze, si trova a dover scegliere fra una o più amiche, così da non dover scontentare nessuna.

Se anche voi sceglierete di avere più di una damigella al vostro fianco, la prima cosa a cui probabilmente penserete sarà il vestito che dovranno indossare. Non si tratta certamente di una scelta facile, perché dovrete mettere tutte d’accordo cercando di assecondare i gusti di ognuna. Il consiglio é quindi di scegliere abiti di forme diverse, ma accomunati dallo stesso colore, naturalmente in linea con lo stile e i toni utilizzati per il matrimonio.

Ma qual’è il ruolo delle damigelle?

Il loro compito è quello di sostenere la sposa nelle piccole ma importanti questioni organizzative durante i preparativi per il matrimonio e di aiutarla nelle scelte, come quella dell’abito, nonché di offrirle supporto nei momenti di stress. Il giorno delle nozze seguiranno la sposa quando farà il suo ingresso in chiesa, sostenendole il velo o lo strascico del vestito. Si occuperanno inoltre di organizzare l’addio al nubilato.

Infine ecco alcune cose importanti da sapere:

non devono essere scelte più di otto damigelle, un numero superiore è consentito solo nei matrimoni regali;

se sono meno di tre aprono il corteo nuziale ed entrano in fila una per una;

se sono dispari una da sola apre il corteo davanti alla sposa e le altre la seguono sempre in coppia;

se sono in numero pari cammineranno a due a due verso l'altare, prima della sposa;

assolutamente vietato l’abito bianco per le damigelle!