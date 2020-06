Moda e fashion style: scegliere la borsa giusta per essere UNYCA

CHIASSO - CHIASSO - Gli Accessori, sono molto importanti per dare un tocco giusto ed originale al nostro aspetto, ce ne sono tanti e ognuno di noi può scegliere quello/i che più ama e lo rappresenta, per contraddistinguerci e renderci particolari e unici, dai CAPPELLI, FOULARD, OCCHIALI, CINTURE, SCARPE, BJOUX, ma oggi voglio soffermarmi sulle amate BORSE.

La borsa un accessorio irrinunciabile per ogni donna, é fondamentale sceglierla in base alle nostre dimensioni, cosa vuol dire, se siamo donne piccoline sono perfette le borse piccole se siamo donne medie (altezza sopra il metro e sessanta) optare per quelle medie, se siamo alte possiamo anche portarle più grandi, questa regola vale per tutti gli accessori, devono sempre essere in scala.

Quale forma scegliere, rigida, morbida, a tracolla, a spalla, a mano? Dipende dalla nostra morfologia fisica (donna clessidra, rettangolo, triangolo invertito, ovale,…), perché ci aiuta a scegliere il modello su misura per noi per valorizzarci e per camuffare abilmente i difetti…un esempio: se siamo più strette nella parte superiore e più morbide nella parte inferiore scegliere i modelli a spalla, viceversa se abbiamo un busto importante e delle gambe più affusolate, si a tracolle e ai modelli a mano. Per quanto riguarda la scelta del colore, sarebbe ideale conoscere la propria palette colore (armocromia), altrimenti dovrà essere in nuance con il resto del nostro abbigliamento, oppure staccare completamente dai colori che indossiamo, ma mi raccomando non più di tre colori per outfit, compresi gli accessori!

