Matrimonio e curiosità: I riti simbolici più richiesti nel matrimonio all’aperto

MORBIO INFERIORE - Negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più l’usanza di celebrare un matrimonio all’aperto con un rito simbolico.

Chi per qualsiasi motivo non potesse o non volesse sposarsi in Chiesa, infatti può scegliere tra tante cerimonie alternative per rendere magico un matrimonio con rito civile.

Ma quali sono le cerimonie simboliche più richieste?

Uno dei riti più belli e suggestivi è sicuramente il rito della luce. Gli sposi, ognuno con la propria candela, ne accendono una terza più grande come simbolo della nuova vita insieme. La candela sarà conservata per essere riaccesa ad ogni anniversario di matrimonio.

Altrettanto scenografico, ma dal sapore decisamente più estivo è il rito della sabbia, che consiste nel mischiare delle sabbie dai colori differenti. Per farlo si possono scegliere vari tipi di contenitori (vasi, bottiglie, clessidre…).

L'”handfasting” è una cerimonia di origine celtica. Mentre viene pronunciata la benedizione nuziale, le mani degli sposi vengono legate insieme come simbolo di unione e gli ospiti avranno la possibilità di esprimere i loro auguri per la vita futura insieme.

Per gli amanti dell’ecologia c’è la “tree planting ceremony” che consiste nel piantare un albero di cui prendersi cura negli anni a venire, così come bisognerebbe fare nei confronti del proprio sposo/sposa.

La più classica delle tradizioni americane, che si è ormai ampiamente diffusa anche qui da noi, prevede che gli sposi leggano le loro promesse davanti a tutti gli ospiti. Questo è senza alcun dubbio uno dei momenti più intimi e commoventi di una cerimonia. Chi fosse a corto di idee può scegliere di leggere una poesia o il testo di una canzone.

La cerimonia simbolica non ha regole di svolgimento, può essere celebrata da qualsiasi persona come un amico intimo degli sposi o un parente. La soluzione migliore rimane comunque quella di affidare la celebrazione del matrimonio ad un celebrante professionista che si occuperà di realizzare un rito personalizzato, in esclusiva per i futuri sposi.

Qualunque tipo di cerimonia sceglierete di organizzare, l’idea in più è quella di creare una “capsula del tempo” da sigillare durante la cerimonia e da riaprire in un lontano anniversario!

Infine non dimenticate di prevedere un accompagnamento musicale per sottolineare i momenti più significativi della cerimonia.