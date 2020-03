Swarovski lancia la collezione Eywear

MILANO - La collezione Atelier Swarovski Eyewear 2020 è sapientemente realizzata e distribuita da Marcolin Group, una delle aziende leader al mondo nel settore dell’ottica, e presenta montature che celebrano il design all’avanguardia e l’uso innovativo e opulento del cristallo. Ispirati alle collezioni di gioielli Atelier Swarovski, gli occhiali da sole e le montature da vista sono sapientemente realizzati in Italia, a partire da materiali di primissima qualità. Ciascun modello è decorato con un inserto in scintillante cristallo personalizzato sulla punta dei terminali, una caratteristica esclusiva per la collezione Atelier Swarovski.

Collezione sole



• Il primo modello rappresentativo della collezione di occhiali da sole 2020, SK0271-P, mette in risalto l’accattivante splendore del cristallo. L’audace montatura in acetato incornicia lenti sfumate contrapposte ad aste in metallo lucido e a una ricca decorazione in cristallo.

• Ispirato alla bellezza del cristallo nella sua forma più pura, il modello SK0272-P, dalla classica silhouette cat-eye leggermente arrotondata, scintilla con lussuosi cristalli dal taglio Baguette sulle aste.

• Con uno spirito più sofisticato, l’avvolgente montatura da sole d’ispirazione anni ‘80 SK0273-P, presenta una forma stretta di grande tendenza e un design moderno. Accattivanti cristalli ne decorano la parte frontale e le aste.

• Una straordinaria rivisitazione della forma cat-eye, il modello SK0274-P presenta innovative lenti a intaglio con effetto a specchio, incastonate in una montatura in metallo con cristalli dal taglio Baguette.

• La massima espressione dello stile chic più opulento, il modello SK0270-P presenta una montatura a farfalla semi-rimless dai volumi importanti, che brilla grazie all’effetto cristallo degradè Pointiage®.

Collezione vista

• Evidenziando lo stesso stile appariscente degli occhiali da sole, il modello SK5358-P presenta un’audace montatura con eleganti cristalli lungo le aste.

• Il modello SK5359-P fonde trendy micro-lenti con una fluida montatura semi-rimless, decorata con eleganti dettagli in cristallo, applicati con la caratteristica tecnica Pointiage® firmata Swarovski.

• Una classica silhouette da vista dal tocco ultra moderno per il modello SK5360-P semi-rimless, con straordinari cristalli dal taglio Baguette lungo il bordo superiore del frontale e le aste.

• Con una forma rettangolare easy-to-wear, il modello SK5361-P sfoggia uno stile intramontabile, completato da una raffinata decorazione in cristallo dal taglio Baguette sulle aste.

La collezione Atelier Swarovski Eyewear 2020 sarà disponibile presso gli store Swarovski, rivenditori e ottici selezionati in tutto il mondo

Fashionchannel