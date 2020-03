I matrimoni rinviati a causa del Coronavirus

MORBIO INFERIORE - Sono giorni in cui ognuno di noi deve rinunciare a qualcosa per salvaguardare la propria salute e quella delle persone che ci stanno intorno.

L'emergenza Coronavirus non risparmia nessuno e ha fatto disdire o rimandare i matrimoni programmati per marzo e aprile. È il momento di fare delle scelte responsabili tenendo alta l’attenzione, ma senza farsi prendere dal panico. Alcune coppie hanno deciso di celebrarlo senza familiari, spostando la festa a un periodo più tranquillo. Purtroppo non è facile trovare una data alternativa che possa accontentare le coppie (molte delle quali hanno atteso proprio il 2020 per fare il grande passo) e andare bene anche per la location e tutti gli altri fornitori scelti.

La raccomandazione è quella di non cedere alla paura di non poter avere il matrimonio dei propri sogni. Per chi ha in programma di sposarsi a giugno consiglio di aspettare a rinviare le nozze, nella speranza che la situazione si risolva al più presto. Per chi invece aveva fissato il matrimonio nel mese di maggio, sarebbe auspicabile pensare a un cambio data, per non ritrovarsi a dover disdire all’ultimo momento e a non avere il tempo di avvisare tutti gli invitati. In questo modo si potrà riprogrammare l’evento con la dovuta calma e serenità.