La collezione sposa Tosetti 2021 prende il volo

COMO - Difficile riuscire ad avere dettagli precisi, perché sono giornate molto intense nel quartier generale di Via Milano, ma come sempre Monica Gabetta Tosetti è disponibile ad una breve chiacchierata.

«Sì ci sono grandissime novità per il 2021, come potrebbero mancare! L’Atelier va di pari passo alla mia attività nella Medicina e Chirurgia estetica! Sempre il bello in primo piano insomma - Abbiamo sperimentato in questi primi mesi del 2020 il proporre alla nostra clientela, abiti creati in esclusiva per le nostre spose. Si tratta di abiti unconventional, con 2 pezzi ... altri dettagli non posso svelare … Ma posso anticipare che al fianco dei più prestigiosi brand che rappresentiamo, abbiamo uno spazio esclusivo di abiti con pizzi e modellistiche che garantiranno l’unicità del capo. Un’idea creata con la premier del reparto sposa Anuska Romanatti, personaggio molto amato dalle nostre sposine».

Nella gallery fotografica, alcuni scatti della collezione 2021

Company profile - Fra i rami di quel celebre lago di Como così caro ai Promessi Sposi di Manzoni, nel cuore del capoluogo dell’omonima provincia lombarda, trova la sua sede Tosetti Sposa, storico atelier specializzato in abiti da sposa e da cerimonia fondato nel 1927. Una boutique romantica ed elegante, dove predominano i toni del bianco, negli abiti come negli arredi. «Nei nostri appuntamenti personalizzati – racconta Monica – siamo lieti di dedicare alle clienti una modellista o un premiere per soddisfare con successo anche le richieste più particolari, perché ogni sposa è unica, così come i suoi desideri».

