Matrimonio e invitati: Come assegnare i posti a tavoli

MORBIO INFERIORE - Per gestire le tempistiche del grande giorno e per evitare confusione tra gli invitati, è di fondamentale importanza organizzare nel modo più ordinato possibile il momento in cui al ricevimento di un matrimonio decine di persone si siederanno a tavola.

Non è così facile assegnare i posti agli ospiti di un banchetto di nozze ed è sconsigliabile lasciare che ognuno decida dove accomodarsi, soprattutto se il numero degli invitati è elevato perché oltre alla confusione che si creerebbe, il rischio è di far sentire escluso un amico che non conosce altri invitati, o che i parenti più anziani finiscano in una zona della location scomoda per loro.

Se i tavoli della location scelta per il ricevimento di matrimonio sono rotondi, è bene tenere presente che in un tavolo circolare il numero massimo di posti a sedere consigliato è di 10. In questo modo tutti avranno la possibilità di vedersi e parlarsi. Se invece i tavoli sono rettangolari il numero di posti consigliato è 6 oppure 8 al massimo, con l’aggiunta dei capitavola.

Indipendentemente dalla forma del tavolo è importante che lo spazio minimo tra un ospite e l’altro sia di 60 cm.

E il tavolo degli sposi? L’ideale sarebbe con gli sposi da soli, questo infatti è un ottimo modo per godersi la festa in intimità e una soluzione perfetta per evitare discussioni su chi deve sedersi al tavolo con loro.

La posizione migliore nella sala del ricevimento è con tutti gli invitati davanti agli sposi.

Un occhio di riguardo per anziani, mamme e bambini e per chi ha allergie o intolleranze alimentari: per facilitare il lavoro dei camerieri si può mettere un’indicazione sul tavolo di chi ha un menù diverso dagli altri.

Infine da non dimenticare i fornitori che saranno al lavoro per tutta la giornata del matrimonio: musicisti, fotografo, videomaker e wedding planner, dovranno avere un tavolo tutto per loro.