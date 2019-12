Estetica: Programmi dimagrimento “Magic touch”

LUGANO – E’ vero, la vocina o meglio la coscienza ormai inizia ad impossessarsi della nostra mente, anzi verrebbe da dire delle nostre giornate. E come diceva la bella Laura Morante: “Hai mangiato? E’ la più autentica espressione d’amore”, lasciamo allora che ci strafoghiamo d’amore, ma non di mangiare… Sarebbe tutto facile se già prima delle feste non abbiamo timbrato il cartellino di cene varie e super aperitivi, alla faccia della dieta, e in molto saremo quelli che diranno: “ma si, poi mi metterò a dieta…” e così fu che dopo le feste ci ritroveremo a correre felici e beati ma con qualche chilo di troppo, verrebbe da dire: “si ma che fatica”.

Come arrivare già in forma, nei primi giorni del nuovo anno? lo abbiamo chiesto alla nostra consulente che di percorsi di dimagrimento ne conosce parecchio, lei è Tereza Blank dell’Istituto Alivio Estetica Brasiliana a Paradiso.

Tereza, ci siamo, nel pieno delle festività, ma come mantenerci in forma?

Il mio consiglio è prima di tutto, se lo si vuole, seguire un percorso pre festivo - nel nostro caso a pochi giorni dal capodanno è un po difficile, ma i consigli sono sempre attuali - con tutte le indicazioni possibili per non eccedere; certo non è semplice, come dicevi tu tra aperitivi vari e cene siamo messi davvero a dura prova, ma tant’è che l’essere umano è dotato di una grande forza che è la determinazione. Nell’alimentazione si può quasi tutto ma è necessario non eccedere. Esistono dei percorsi che favoriscono la conservazione e anche un sano dimagrimento con diverse tecniche che variano dai massaggi magic touch combinati con T-Shape. Il metodo abbina 3 potenti tecnologie che agiscono contemporaneamente favorendo la produzione di collagene e determinando una considerevole riduzione localizzata dei volumi adiposi e delle lassità cutanee per un immediato incremento della circolazione sanguigna e del drenaggio linfatico che migliora la forma fisica. Ovviamente è impensabile che sia abbastanza una seduta per ritrovare la migliore forma fisica. E’ necessario come in tutti i processi una consulenza personalizzata, aspetto a cui nel nostro studio teniamo al primo posto, di seguito viene elaborato un programma assolutamente personalizzato che prevede anche l’educazione alimentare. Il nostro metodo è certificato da ottimi risultati che saremmo felici di trasmettere a tutti coloro saranno nostri ospiti nello studio Alivio Estetica Brasiliana di Paradiso.

Company profile - ALIVIO significa sollievo, liberazione dalla frenesia quotidiana, un soffio di vita su di voi: nella cultura brasiliana, una sensazione capace di riscoprire la nuova bellezza che l'estetica e il movimento ritrovano nel corpo e nella mente. «Non solo un centro, ma una vera e propria filosofia estetica che prende la propria linfa dalle radici brasiliane: in Brasile il culto del bello è uno stile di vita molto sentito, e la bellezza è frutto di un dono naturale, ma anche di una costante cura di sé». Per info clicca qui

