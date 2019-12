Perché il 2020 è l’anno perfetto per sposarsi

MORBIO INFERIORE - Anche se l’anno che sta per iniziare sarà bisestile, il 2020 secondo le stelle è l’anno perfetto per convolare a nozze. La spiegazione si trova nel numero 20, che rappresenta l’Angelo e simboleggia un nuovo inizio. Inoltre a sua volta la somma dei 2 porta al 4, numero propizio dal punto di vista economico. Quindi, che siate appassionati di astrologia oppure no, pare che tutto ciò che comincerà nel 2020 nascerà sotto una buona stella.

Ma è possibile che i segni zodiacali influenzino lo stile del proprio matrimonio? Gli astri dicono di sì, perché ad ogni segno zodiacale corrispondono dei tratti caratteristici della personalità e conoscere gli aspetti caratteriali associati ad ognuno può senz’altro tornare utile durante la fase dell’organizzazione del matrimonio.

Ecco cosa dicono le stelle:

ARIETE: è un segno particolarmente attento ai dettagli e che ama fare le cose in grande.

TORO: è molto tradizionalista, ama l'eleganza ma senza strafare.

GEMELLI: la parola d'ordine per i nati sotto questo segno è "festeggiare il più possibile".

CANCRO: il matrimonio ideale deve essere il più discreto possibile.

LEONE: è un segno eccentrico e che ama sorprendere.

VERGINE: adora festeggiare all'aria aperta e il contatto con la natura.

BILANCIA: è il segno più romantico dello zodiaco e sogna un matrimonio ricco di momenti emozionanti.

SCORPIONE: è un segno equilibrato ma che, allo stesso tempo, adora le novità.

SAGGITARIO: originale e creativo, il matrimonio ideale è in un luogo insolito e fuori dal comune.

CAPRICORNO: è un segno determinato e caparbio, per il suo matrimonio nulla deve essere lasciato al caso.

ACQUARIO: fantasioso e fuori dagli schemi, apprezzerà sicuramente gli abbinamenti di colori inusuali.

PESCI: sognatore e idealista, al suo matrimonio tutto deve essere come lo ha sempre immaginato.