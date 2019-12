Capelli: l’inverno dice tagli lunghi, ecco la nuova collezione CDB

LUGANO - La nuova collezione CdB – Back to The Real – propone tagli lunghi invernali capaci di sorprendere e regalare a tutte le donne quel tocco di unicità che le renda insostituibili.

Se sei una fan delle chiome XXL e sogni un hair look originale e femminile al tempo stesso, non potrai non amare le ultime tendenze taglio firmate Compagnia della Bellezza!

Dolci scalature alleggeriscono tagli pieni e conferiscono movimento al volto, mentre linee ben studiate esaltano zigomi e bocca per poi raggiungere le spalle.

Un mood lontano da quel mondo virtuale da cui siamo ormai assuefatti, studiato per tutte le donne che vogliono essere vere, reali.

I tagli lunghi invernali Back to The Real si ispirano ai look iconici delle celeb: musa del Long Up è Anne Hathaway, mentre il Long Waves guarda a star come Jennifer Lopez e Sienna Miller.

E tu, sei pronta a dare valore alla tua diversità?

Esci dal virtuale e torna alla realtà con i tagli lunghi della nuova collezione CdB!

