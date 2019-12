Open day dedicato all’immagine

CHIASSO - Domenica 8 dicembre in occasione del mercatino di Natale di Chiasso, lo studio Unyca in via Dunant 1 a Chiasso, aprirà le porte per invitarvi a scoprire di cosa si occupa una consulente d’immagine e tutti i servizi che offre per uomini e donne dall’adolescenza in poi.

Un’idea originale e unyca da regalare a Natale a noi stessi, alle persone che amiamo, agli amici, ai colleghi, ai clienti, il programma comprende svariate proposte su misura per tutti.

Nel corso della giornata di porte aperte, i partecipanti possono iscriversi anche un concorso gratuito per vincere un buono di analisi del colore – armocromia – che permette di scoprire la stagione cromatica dei colori amici che serviranno per tutto quello che avviciniamo al nostro viso, colore dei capelli, make up, accessori come occhiali, orecchini, collane, foulard e i capi di abbigliamento.

Acquistando un buono regalo nella giornata, per qualsiasi servizio scelto, una gradita sorpresa anche per TE!

Daniela Placentino e il suo team vi aspettano per brindare insieme, accompagnando i consueti auguri di natale con un buon prosecco e un ottimo panettone.