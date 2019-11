Consulenza d’immagine per le Aziende

CHIASSO - In un periodo storico in cui la concorrenza è tanta è necessario per le aziende farsi conoscere e distinguersi fin dalla prima impressione, spiegando in modo incisivo il proprio valore e la propria unicità, differenziandosi dai competitor.

Il consulente d’immagine, se dotato di una adeguata formazione e di specifiche competenze, oltre al mondo dei privati, gestisce anche le diverse esigenze espresse da un’azienda, migliorando la comunicazione del marchio aziendale e di cosa rappresenta.

Unyca, propone interventi formativi dedicati alle tematiche dell’immagine e della comunicazione non verbale, offrendo contenuti e strumenti operativi per gestire con strategia e consapevolezza la comunicazione interpersonale.

Gli interventi di consulenza d’immagine sono rivolti a tutti i settori, dagli addetti alla vendita, al personale front office e alle aziende al di fuori del mondo della moda e della cosmetica. Attraverso workshop di gruppo o incontri individuali per permettere a ciascun dipendente o quadro di elaborare un’immagine personale in linea con i valori aziendali e con il ruolo svolto, rafforzando la propria Autostima.

L’immagine, il più potente mezzo di comunicazione, il biglietto da visita vincente!