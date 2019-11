La consulenza d’immagine parte dalla testa

CHIASSO - Il taglio di capelli che spicca nella moda autunno inverno 2019/20: é il long bob o caschetto lungo, assolutamente di tendenza, si candida a diventare una vera tentazione a cui cedere.

Scopriamo insieme quale lob si adatta meglio alla forma del tuo viso.

Scegli un long bob liscio se hai un viso dalla forma a diamante e zigomi pronunciati, la forma a cuore invece viene valorizzata al massimo con radice liscia e lunghezze mosse.

Il long bob mosso è perfetto per chi ha la forma del viso rotonda e più squadrata perché ingentilisce i tratti delle mascelle e dona proporzione alla zona di occhi e naso.

Il long bob riccio è invece ideale per ogni forma del viso perché essendo così particolare punta il focus su sguardo e labbra, lasciando in secondo piano le zone d'ombra.

Se vuoi rendere unyco queso taglio assolutamente versatile, puoi sbizzarrirti con forcine ai lati e/o abbinare orecchini del tuo metallo “amico” oro o argento in base al tuo sottotono della pelle o multicolor rispettando la tua palette colore.

Consulenze personalizzate su misura per la forma del tuo viso, per la scelta di tagli e acconciature, per sentirti semplicemente Unyca.

