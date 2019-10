Matrimonio: I consigli per redigere la lista degli invitati

MORBIO INFERIORE - Se avete deciso di sposarvi, uno dei primi aspetti organizzativi di cui vi dovrete occupare è senza dubbio la scelta di chi invitare al vostro matrimonio.

Avete trovato la location dei vostri sogni ed ora è il momento di stilare la lista degli invitati. Sarete sicuramente a conoscenza del numero massimo di persone che il ristorante che avete scelto può ospitare e questo è un buon punto di partenza.

Decidere con chi condividere uno dei giorni più importanti della vostra vita non è un compito semplice. Cominciate a preparare la vostra lista stabilendo un ordine prioritario, dalle persone più care a quelle più lontane. Dovete valutare quali sono le persone che contano davvero nella vostra vita e quali invece invitereste solo per formalità. Ricordate che il matrimonio è prima di tutto la vostra festa e che dovete circondarvi di persone con le quali avete un sincero legame affettivo. Molto probabilmente qualcuno si offenderà per il mancato invito, ma voi dovete sentirvi liberi di scegliere con il cuore senza farvi condizionare dai sensi di colpa.

È fondamentale stabilire chi è invitato solo alla cerimonia e chi anche al ricevimento. Dunque armatevi di pazienza e cercate di evitare inviti dell’ultimo momento.

Se invece la situazione vi è sfuggita di mano e avete superato il numero preventivato allora cominciate a depennare gli amici che non vedete da anni e che non rientrano nella vostra quotidianità.

Se ci tenete a non scontentare nessuno, per i colleghi di lavoro e i conoscenti potete prevedere un piccolo aperitivo da offrire dopo la cerimonia.

Infine dovete sapere che il Galateo impone di estendere l’invito anche ai partner dei vostri ospiti e se la coppia non è sposata le partecipazioni vanno consegnate ad entrambi.