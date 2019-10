Stilisti di se stessi: parte il corso

CHIASSO - Valorizzare la propria immagine aumenta straordinariamente le possibilità di successo in tutti i campi della vita perché ha un potente impatto sull’autostima, sulle relazioni sociali e professionali. In questo corso pratico di gruppo, apprenderai tutti i segreti e le tecniche per capire come scegliere il miglior taglio di capelli per il tuo viso, scegliere l’abbigliamento e i camouflage su misura per te, il make up e i colori amici, rispettando il tuo stile e la tua personalità.

Conoscerai tutti i trucchi del mestiere per essere semplicemente Unyca!

Programma del corso:

– Analisi del colore ARMOCROMIA per abbigliamento, accessori e beauty

– Facial shape, studio della forma del viso per determinare la forma degli occhiali e dei gioielli, il taglio, le acconciature e il make up

– Analisi della figura e dello stile con misurazioni del corpo e soluzioni ai principali problemi della figura per valorizzarti dalla testa ai piedi

Info e iscrizioni su: www.unycastile.ch