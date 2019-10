Beauty: Candle massage, un caldo abbraccio profumato

PAZZALLO/LUGANO - Le temperature si abbassano, le giornate si accorciano… allora cosa c’è di meglio di un prezioso e profumato momento di benessere per rilassarsi?!

Una vera coccola per il corpo, il candle massage, di ispirazione ayurvedica, aiuta a ritrovare equilibrio e benessere grazie ai suoi movimenti lenti e avvolgenti, simili a carezze, che accompagnati dal tepore della candela rilassano immediatamente la muscolatura mentre le dolci fragranze inebriano i sensi.

Ma in cosa consiste questo massaggio?

L’operatrice accende la candela da massaggio e dopo pochi minuti la fa colare sul corpo del cliente per iniziare un avvolgente trattamento rilassante che richiama le tecniche del massaggio hawaiano.

Non temere, non avrai sensazione di bruciore, la temperatura infatti è molto bassa e il burro caldo della candela ti aiuterà a rilassarti, sciogliendo le contratture, e idratando e nutrendo la tua pelle che apparirà lisca e vellutata.

La luce calda della candela, i profumi, le musiche in sottofondo ti regaleranno una vera fuga nel benessere.

Per la sua atmosfera cosi rilassante e romantica è un trattamento particolarmente indicato per le coppie che desiderano regalarsi un momento di benessere per stare insieme o per iniziare un percorso benessere.

Se ti è venuta voglia di provare questo delizioso massaggio ti aspettiamo nella nostra spa.

Precious Choice Ritual, enjoying every single moment!