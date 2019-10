Le ispirazioni per un perfetto matrimonio in stile “Hyggi”

MORBIO INFERIORE - Se avete scelto di sposarvi in inverno o autunno inoltrato e desiderate ricreare un’atmosfera speciale, serena e armoniosa, allora dovete organizzare un matrimonio di ispirazione Hygge.

Creare un’atmosfera accogliente intima e famigliare, trasformare i momenti ordinari in momenti straordinari. Questo è il significato della parola “Hygge”, di origine danese. Ma non si tratta di una moda: Hygge è uno stato d’animo, un modo di vivere dai ritmi lenti, fatto di piccoli bei momenti di serenità. Hygge è comodità, sentirsi in pace con se stessi e con gli altri, senso di benessere e protezione.

Per far sì che l’atmosfera del vostro matrimonio sia davvero Hygge riducete il numero di invitati. Condividete il vostro grande giorno circondandovi solamente dall’affetto delle persone a voi più care.

Evitate location in città e ville antiche. L’ideale sarebbe una baita in montagna o una location rustica con arredamenti in legno e poltrone o divanetti su cui stare comodi. Il caminetto acceso non deve assolutamente mancare, dato che la tazza di the caldo bevuto davanti al fuoco scoppiettante è tipico dello stile di vita Hygge.

Per le decorazioni utilizzate solo materiali naturali come il legno e tessuti caldi come la lana, insieme ad oggetti riciclati. Via libera a dettagli dall’aspetto vintage.

L’illuminazione di un matrimonio Hygge deve essere calda, soffusa e naturale. Sostituite quindi la luce artificiale con tante candele che contribuiranno a rendere le foto più suggestive.

Anche per quanto riguarda il cibo la parola d’ordine è semplicità. Sì a piatti tipici e dal sapore casalingo, lontani da impiattamenti minimal in stile nouvelle cousine.

Allestite un angolino con tisane e cioccolata calda, fate trovare agli invitati delle morbide coperte con le quali potranno scaldarsi.

Il dress code di un matrimonio Hygge è all’insegna dell’informalità, sia per gli ospiti che per gli sposi. Tutti devono sentirsi comodi e a proprio agio.