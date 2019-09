Io sto anche con il sughero

PARADISO - Di solito quando si parte per un viaggio si ha ben nella mente la meta da raggiungere, in altri casi il motto è: “iniziamo a partire poi si vedrà…” Potrebbe essere questo che ha pensato Silvana, autentica figura che rappresenta imprenditorialità, efficienza e perseveranza. La partenza del progetto Biocorkdesign è partita ormai da 1 anno, e il successo è in continua ascesa. L’atelier di Paradiso raccoglie ogni giorno numerosi attestati di interesse, che a volte oltrepassano anche la frontiera e si proiettano in una visione internazionale.

La ricerca di un qualcosa di “diverso” - che poi diciamocela tutta, non è assolutamente diverso, anzi, molto piu’ tradizionale della plastica usata quotidianamente – porta all’acquisto di svariati articoli, che spaziano dalla casa alla moda. “Non esiste un cliente tipo” – afferma Silvana – il sughero è proprietà di ognuno di noi, dai giovani ai meno giovani, dal regalo dell’ultimo secondo all’articolo da indossare e che dura nel tempo, oppure come capita in questo periodo, articoli che sono adatti ad essere utilizzati anche a scuola oppure tra le mura di un ufficio”.

Sarà complice anche la sensibilità verso i cambiamenti climatici ma il sughero si sta rivelando un alleato quasi imprescindibile e di notevoli orizzonti, basta conoscerne le origini e le proprietà per comprendere che anche il futuro sta anche con il sughero.