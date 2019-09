CR LAB “spiega” la prevenzione alla fiera di Varese

LUGANO / VARESE - Vi diamo il ben ritrovati dopo la pausa di ferie estive. E lo facciamo invitandovi in Italia alla Fiera di Varese. Si perché CR Lab vi aspetta fino al 15 settembre spiegando l’importanza della prevenzione per le problematiche dei capelli

I manager di CR Lab Insubria (Busto Arsizio-Varese, Novara, Como e Lugano), infatti, saranno i protagonisti allo stand 122 del padiglione B con un proprio stand dove effettueranno esami e analisi del capello.

E per chi si registra sul sito www.crlab.ch è previsto in regalo uno shampoo della linea daily care. La presenza del centro CR Lab è legata alla volontà di voler realmente spiegare l’importanza del benessere legato alla salute dei propri capelli.

Un benessere fatto soprattutto di prevenzione grazie anche a prodotti grandemente efficaci, ma del tutto naturali perché realizzati senza eccipienti dannosi (slees free e paraben free).

Stefano Benassi manager dei centri sottolinea come «ancora una volta la nostra presenza diventa importantissima per il mondo dei capelli. Essere presenti alla Fiera di Varese significa per noi puntare davvero sulla prevenzione, aspetto che riteniamo fondamentale per il proprio benessere. Del resto ci piace sfatare un vero e proprio mito, ossia che i capelli rappresentino un quid e non un aspetto legato al reale benessere della persona anche a livello psicologico. Se pensiamo che nella normalità siamo soliti fare controlli annuali per la nostra salute (ad esempio controlli dentali o prelievi del sangue) ecco allora che anche la cura e la prevenzione per i propri capelli diventa un elemento importante per il benessere e lo star bene di ogni persona, a maggior ragione quando il prendersi cura avviene con prodotti che danno risultati garantiti e certificati e sono del tutto naturali».

Allo stand CR Lab Insubria sarà quindi possibile effettuare un esame specifico per misurare la salute della propria cute e dei capelli, capire quali trattamenti debbono essere effettuati e soprattutto, prendersi cura di se stessi partendo dalla propria chioma.

Company profile - Da quasi 50 anni la cura dei capelli è la mission di CRLab che, attraverso sistemi di integrazione non invasivi, trattamenti e prodotti tricologici d’avanguardia pensati per i problemi di cute e capelli dell’uomo e della donna, si pone un unico obiettivo: prevenire la caduta e mantenere sano e vitale il cuoio capelluto. Per info clicca qui