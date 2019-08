Come organizzare un matrimonio di altri tempi?

MORBIO INFERIORE- Lo stile retrò è di gran tendenza e se avete sempre sognato delle nozze d'altri tempi, di sicuro il vintage è quello che fa per voi!

Organizzare un matrimonio in stile vintage richiede molta cura dei dettagli. Non significa semplicemente allestire una location con cose vecchie recuperate dai nonni o ai mercatini dell’antiquariato, ma occorre un’attentissima cura dei particolari. Nonostante questo stile consenta di mixare elementi differenti tra loro e di utilizzare molteplici materiali, è di fondamentale importanza saperli armonizzare per ottenere una scenografia perfettamente equilibrata.

Come fare per organizzare in modo originale un matrimonio in stile vintage?

Innanzitutto l'abito da sposa deve essere di raso, seta o comunque realizzato con materiali eleganti e romantici, preferibilmente in fibre naturali e con aggiunta di pizzi e merletti. Inoltre non può assolutamente essere bianco, ma in un colore pastello come avorio, beige, rosa cipria, verde menta o azzurro polvere. Lo stile vintage si può richiamare anche con un accessorio, ad esempio una spilla, un nastro o un ricamo.

Scegliete una villa antica o una location in campagna, ma che sia arredata con cura. Dai centrotavola ai piatti, fino alle tende e le tovaglie, tutto dovrà ricordare lo stile scelto.

E qual è il mezzo di trasporto più adatto? Potete sbizzarrirvi scegliendo tra una carrozza trainata dai cavalli, un'auto d'epoca, o una bicicletta.

Una vecchia valigia o delle cornici di legno anticato sono perfette per realizzare il tableau. E se volete coinvolgere anche i vostri invitati non dimenticate di indicare sulle partecipazioni il dress code da seguire: cappello per lei e papillon per lui.