Matrimonio: 10 giorni alla data, tempo di ultimi preparativi

MORBIO INFERIORE - Mancano pochi giorni alla data del fatidico «Sì»? Allora è arrivato il momento di pensare a come programmare al meglio la giornata del matrimonio.

Fate in modo che nell’attesa del vostro arrivo gli ospiti possano avere qualcosa da bere, soprattutto se è una giornata molto calda. Se dopo la cerimonia desiderate andare da qualche parte a fare delle foto, ricordate di non metterci troppo tempo. Preparate una mappa che indichi la strada che dal luogo della cerimonia conduce al ristorante, da distribuire ai vostri invitati in modo che nessuno si perda.

Il vostro ingresso al ricevimento è un momento da festeggiare, quindi indicate al musicista un brano da mettere al vostro arrivo affinché tutti si accorgano che siete arrivati e possano accogliervi con un brindisi!

Fate in modo che le persone non debbano stare seduti a tavola per troppo tempo. La cena (o il pranzo) devono durare al massimo due ore/due ore e mezza. Se sono previsti giochi o intrattenimenti distribuiteli nei momenti di pausa tra una portata e l’altra in modo che tutti possano mangiare tranquillamente. No alla musica alta durante il pasto.

Finito di mangiare si passa al taglio della torta e poi alla festa vera e propria con musica e danze. Ricordate di prevedere delle sedute per tutti coloro che non balleranno. E alla fine della giornata salutate tutti gli ospiti e ringraziateli per aver partecipato alla vostra festa donandogli una bomboniera, in ricordo del giorno più importante della vostra vita.