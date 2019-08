Beauty: molecole cosmetiche d’immagine e bellezza

BARBENGO - Buongiorno cari lettori, oggi mi sento guidata ed ispirata.

Vorrei porgerti una domanda: quale strategia ti stai proponendo in questo momento, per ottenere un risultato?

Quale obiettivo estetico di immagine o di bellezza stai cercando di raggiungere?

La soluzione, il potenziale, la risorsa di cui hai bisogno potrebbe essere proprio lì, davanti a te, forse ancora tu non la vedi. Se invece non ci hai mai pensato, è giunto il momento dei possibili cambiamenti.

Io ti posso aiutare accompagnandoti passo dopo passo con professionalità e competenza alla riscoperta di una fresca ed innovativa immagine di te.

Come estetista e come Consulente d‘ Immagine ti posso condurre e guidare verso i tuoi obbiettivi, con un percorso di benessere mirato ed individuale e con la consulenza d’immagine personalizzata scoprirai un mondo colorato, ma non colori qualunque... no no no, saranno i tuoi colori individuali, colori che ti faranno apparire subito più elegante, luminosa/o e più affascinante.

Potrai fin da subito mettere in risalto i tuoi punti di forza, con questa nuova consapevolezza che saprai usare saggiamente, potrai beneficiare nell’immediato freschi dress code mirati e outfit, sia in ambito lavorativo, sportivo e nel privato.

Raggiungi i tuoi obbiettivi, crea una nuova immagine di te e risplendi. Sei pronta/o per questa nuova sfida?