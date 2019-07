Matrimonio: le cose da sapere sulle fedi nuziali

MORBIO INFERIORE - La fede nuziale è per eccellenza simbolo di eternità e unione indissolubile ed è l'anello che vi accompagnerà per tutta la vita. Per questo motivo è importante sceglierle bene.

Durante il rito del matrimonio gli sposi si scambiano gli anelli per giurarsi amore e fedeltà per tutta la vita. L’origine di questo accessorio è antichissima e rappresenta appunto il legame tra due persone e l’amore eterno.

Le fedi nuziali si indossano all'anulare della mano sinistra questo perché, secondo una credenza che risale all'epoca degli antichi egizi, da lì passerebbe una piccola arteria che porta direttamente al cuore, chiamata vena dell’amore. La regola fondamentale è che il giorno delle nozze deve essere l'unico anello che indosserete.

Le fedi più classiche e tradizionali sono quelle in oro giallo, ma sempre più spesso vengono preferite quelle in oro bianco o rosa e a volte con l'aggiunta di una pietra preziosa.

Negli ultimi tempi nelle gioiellerie se ne possono trovare di tutti i tipi: da quelle bicolore, lucide o satinate, a quelle realizzate con materiali inusuali, come il legno o i frammenti di meteorite. All'interno potete far incidere i nomi e la data del matrimonio.

Se invece desiderate delle fedi assolutamente uniche e personalizzate potete andare da un orafo, che le realizzerà appositamente per voi a seconda del vostro gusto e delle vostre idee. Ricordate che se opterete per questa soluzione i tempi per la produzione potrebbero essere lunghi, perciò muovetevi con un certo anticipo.

La tradizione prevede che le fedi vengano portate sul luogo della cerimonia dal testimone dello sposo o in alternativa dal paggetto, che precede la sposa al suo ingresso in Chiesa. Vanno legate ad un cuscinetto o messe in una scatoletta portafedi, che naturalmente deve essere coordinata allo stile del matrimonio.

Scegliete con attenzione la persona a cui affiderete le vostre fedi nuziali fino al giorno del fatidico sì, per non rischiare di arrivare all’altare senza gli anelli!

Infine se siete superstiziosi, dovete sapere che porta sfortuna mettere la fede al dito prima del matrimonio, così come acquistarla insieme all’anello di fidanzamento. Non è di buon auspicio nemmeno se durante la cerimonia cade a terra.