Nail Center, ma come scegliere?

MENDRISIO - Oggi come oggi ci sono numerosissimi nail centers, ma come fare per distinguersi e fare in modo che la nostra clientela si fidelizzi? Oltre alle numerose strategie marketing, che ci possono consigliare quale sia la scelta della giusta ubicazione della nostra struttura, pubblicità mirate, social etc, la migliore pubblicità resta da sempre il passaparola: una cliente soddisfatta della vostra professionalità vale più di mille strategie mirate ad incrementare il vostro budget giornaliero.

Uno dei punti di forza dei nail centers é indiscutibilmente l’igiene, al fine di poter minimizzare al massimo il rischio di contagio di patologie e garantire una struttura sana, sia per le operatrici e che per la clientela. L’onicotecnica opterà, per quanto possibile, per dei materiali monouso (guanti, tovagliette, etc).

Tutto quello che può essere igienizzato con il disinfettante dovrà essere trattato con detergenti specifici (pavimenti, cestini, abiti da lavoro e asciugamani, ma soprattutto il tavolo da lavoro, le lampade etc ad ogni cambio cliente)

Tutti gli strumenti dovranno essere sterilizzati ad ogni cambio cliente e riposti in sacchetti monouso oppure in vaschette di plastica (con coperchio), che saranno regolarmente disinfettati prima di riporre gli strumenti sterilizzati.

Fra gli errori più comuni é quello di non sterilizzare lo spazzolino da manicure, come pure di utilizzare la stessa lima per tutte le clienti. Questa cattiva abitudine dev’essere un forte campanello d’allarme per le clienti, ignare della trasmissione di patologie, che dovranno optare per un altro nail center oppure pretendere delle lime personalizzate (destinate solo a loro e non ad altre clienti). La cliente dovrà avere delle lime per le unghie delle mani e delle altre per quelle dei piedi.

