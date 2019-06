LUGANO- Nei tempi remoti, i guerrieri che partivano alla conquista di terre lontane, oppure anche solo per portare cibo al proprio ritorno, erano venerati e osannati. Intraprendere il viaggio, zeppo di insidie ma con l’idea in corpo di portare a compimento un azione, è descritta nelle sacre scritture come un gesto di altri tempo. Non siamo così profani nel descrivere chi, in questi tempi particolarmente complessi, riesce ad intraprendere questo viaggio e portare a compimento - o perlomeno vedere la nascita del proprio progetto - con un discreto successo. Un fatto insolito verrebbe da pensare, ma trasmettere la propria energia ed entusiasmo ad un’attività commerciale è un qualcosa di epico alle nostre latitudini.

Il racconto di queste righe è dedicato a Silvana Aeschi, che “simpaticamente” abbiamo denominato “la signora in sughero”. Curiosità, intraprendenza e indiscusso spirito imprenditoriale, danno vita da qualche tempo, ad uno spazio tutto dedicato agli articoli in sughero, lo showroom Biocorkdesign a Paradiso, che trova il suo ideale “braccio” nello shop online dove sono presentati tutta una serie di articoli che si possono acquistare direttamente. Ma la nostra attenzione si sofferma, sorniona e abbagliata, nello shoroom, che vive l’energia positiva e del tutto unica di Silvana.

Così bistrattato e poco considerato – ci ricordiamo solo dei “famosi” tappi in sughero” – ma le proprietà e il suo utilizzo è davvero sconfinato. Si certo il buon vino porta con se un ottimo tappo in sughero, ma come non citare le meravigliose borse, così attuali nel design e motivi da fare invidia a quelle più blasonate e costose dei brand internazionali. Spaziando poi alla miriade di zainetti, portamonete, cappelli, cravatte.. insomma il settore fashion trova la sua dimensione ideale nell’utilizzo del sughero quale materia principale.

Concludiamo con il motto tanto caro a Silvana: “il sughero è una vecchia tradizione in un design contemporaneo”. Buon sughero a tutti.

Company profile - A Paradiso nasce uno spazio “Boutique Biocorkdesign” dedicato solo a prodotti in sughero realizzati in Europa. Al suo interno figurano articoli che sono vere opere d’arte. Moda e complementi d’arredo vivono una dimensione esclusiva. È possibile visionare l’assortimento e ordinare direttamente nello shop online. Per info clicca qui