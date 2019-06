Matrimonio: i confetti, un dolce ricordo per gli ospiti

MORBIO INFERIORE - Uno tira l’altro, proprio come le ciliegie: non esiste matrimonio senza confetti!

Nell’antichità erano gli invitati a regalare i confetti agli sposi, per augurare loro prosperità e fortuna. Con il passare del tempo il ruolo si è invertito ed oggi sono gli sposi a donarli ad amici e parenti.

Se in origine erano ripieni di mandorle, oggi se ne trovano in tantissimi gusti e sempre più colorati. Dal cioccolato, alla nocciola, alla frutta fino ai più innovativi come Mojito, Spritz, Champagne, tiramisù...

Il confetto bianco resta comunque un “must”, perché il bianco è il simbolo del matrimonio, della fedeltà e dell’amore puro.

Al termine del ricevimento è consuetudine allestire l’angolo della confettata, dove gli invitati sono liberi di scegliere i confetti più graditi.

Tuttavia realizzare il “corner dei confetti” non è così semplice! Infatti, per far sì che risulti in armonia con lo stile del matrimonio, non è sufficiente esporli nei contenitori ma occorre tenere in considerazione tanti aspetti dell’evento, come ad esempio il tema, il colore, gli addobbi floreali, etc.

Ci si può sbizzarrire utilizzando tanti contenitori di forme e misure diverse, alternandoli ad alzatine in vetro o ceramica, oppure sacchetti in lino. Sono indispensabili i cartellini che indicano i gusti.

Solitamente vengono presentati accanto al tavolo delle bomboniere.

Per consentire agli invitati di degustarli non bisogna dimenticare di mettere loro a disposizione dei sacchettini da chiudere con un nastrino.

Infine la regola fondamentale è che i confetti, per essere di buon auspicio, devono essere confezionati sempre in numero dispari. Solitamente cinque come augurio di felicità, salute, ricchezza, longevità e fertilità.

Company profile – Petali di Riso è uno studio di wedding planning e design che nasce nel cuore del Mendrisiotto dove realizza matrimoni su misura in tutto il territorio della Svizzera Italiana. Tutti i servizi sono completamente personalizzati per soddisfare le esigenze ed aggiungere quel tocco speciale al grande giorno. Petali di Riso é a disposizione anche per organizzare Feste di compleanno, Battesimi, Comunioni, Lauree e Feste prèmaman. Da Petali di Riso potrete trovare tutto l’occorrente per il vostro evento. Per info clicca qui

Foto: Chelodesign Photography