Capelli: l’allungamento, una vera e propria opera d’arte

STABIO - Nilza Silva e’ la professionista del settore allungamento dei capelli, che coniuga passione e manualita’ a disposizione di tutte quelle persone che desiderano anche cambiare look. La sua esperienza e’ riconosciuta da oltre dieci anni, nei quali ha costantemente affinato il suo metodo.

Nilza, prima di parlare della bellezza in tutti i suoi aspetti impariamo a conoscerti, da quanti anni e come sei arrivata a questa professione?

Sono oltre dieci anni che mi sono specializzata in questo tipo di lavoro, che amo. Sono arrivata grazie alla grande passione che ho da sempre coltivato. Da qualche settimana ho inaugurato il mio spazio. Si chiama Salone Orchidea ed e a Stabio

Entriamo nel tecnico, quali consigli per mantenere le extension in salute?

E’ necessario conoscere il tipo di extension applicate e soprattutto il metodo, dopodiche’ e’ possibile un “programma” con utili consigli. Posso anticipare di utilizzare uno shampoo senza sale e non aggressivo, che si puo’ acquistare presso il proprio professionista. Esiste anche una tecnica di come dormire, per non stressare oltremodo le extension applicate

Quanta durata hanno le extension?

Tutto e’ da considerare in base alla crescita e al metodo di applicazione. Generalmente circa ogni 3 mesi e’ consigliabile una visita dal proprio specialista per valutare i diversi aspetti del lavoro fatto.

Giusto seguire le mode o secondo te è meglio affidarsi ai consigli di una hair stylist?

La moda la si puo’ adattare, ma io sono sicura che e’ meglio comprendere il tipo di capello e le sue molteplici caratteristiche, prima di “avventurarsi” in look non sempre adatti a chi li desidera

A quale personaggio celebre avresti il piacere di tagliare i capelli e perché?

Valeria Marini, una donna dalla forte personalita’

Per concludere un tuo consiglio per essere donne e uomini sempre alla moda in fatto di capelli?

Avere cura dei propri capelli, nel mio caso per quanto riguarda le extension, una cura del tutto particolare, proprio come se fossero i “nostri” capelli