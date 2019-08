Come proteggere il clima nella vita di tutti i giorni

L’impronta ecologica misura il consumo di risorse naturali e calcola la superficie totale necessaria per la produzione di tali risorse. Questo indicatore mostra quale quantità di superficie per la produzione sarebbe necessaria a una regione, un Paese oppure all’intera umanità per soddisfare il proprio fabbisogno e smaltire i rifiuti prodotti. Permette quindi di valutare se l’utilizzo delle risorse naturali sia sostenibile o meno. Se l’intera popolazione mondiale vivesse con la stessa massiccia impronta ecologica lasciata dagli svizzeri, sarebbero necessari quasi tre pianeti. Lo squilibrio tra l’impronta ecologica della Svizzera e la biocapacità del pianeta sussiste ormai da molti anni. Questo consumo smodato è possibile solo grazie all’importazione di risorse naturali e allo sfruttamento eccessivo di beni globali come l’atmosfera.

Secondo l'Ufficio federale di statistica, la maggior parte dei Paesi industrializzati necessita più di due pianeti. L’impronta ecologica della Svizzera è nella media di quella delle altre nazioni dell’Europa occidentale. Qatar, Lussemburgo, Emirati Arabi Uniti, Mongolia, Bahrain, Stati Uniti, Canada, Kuwait, Danimarca, Estonia, Australia, Nuova Zelanda e Bermuda consumano oltre quattro volte la quantità di risorse disponibili a livello di biocapacità mondiale. I Paesi del subcontinente indiano, del sud-est asiatico e dell’Africa consumano invece meno di un pianeta. Secondo l'Ufficio federale dell'ambiente, in futuro l’impatto sulle risorse naturali diventerà ancora più importante poiché il volume dell’economia e la popolazione mondiale sono in continua crescita.

Nella galleria di immagini qui sopra vi presentiamo dodici consigli per contribuire con misure semplici alla protezione del clima e dell’ambiente nonché per ridurre la vostra impronta ecologica nella vita di tutti i giorni. La prossima settimana i consigli per la protezione ambientale e della riduzione del consumo di energia si concentreranno invece sul tema delle abitazioni.