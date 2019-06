Risparmiare CO2 grazie all’home office

Bersi un caffè, controllare le e-mail e, se è bel tempo, fare una capatina in piscina? I promotori del lavoro da casa combattono da sempre contro questi pregiudizi. Numerosi studi dimostrano però che le persone che di tanto in tanto possono lavorare da casa sono più produttive. Nelle imprese svizzere, contrariamente a quanto accade nei Paesi anglosassoni, l’home office non è tuttavia ancora così

diffuso.

Secondo l'Ufficio federale di statistica tra il 2001 e il 2018 il numero dei lavoratori che talvolta si avvale dell’home office è comunque quadruplicato ed è passato da 250 000 a più di un milione di impiegati e lavoratori indipendenti. Il numero delle persone che svolge il telelavoro per il 50 per cento o più del proprio tempo lavorativo è passato da 30 000 persone nel 2001 alle attuali 138 000 persone.

Quando ha senso lavorare da casa?

Molti più impiegati potrebbero lavorare da casa almeno un giorno alla settimana: i progetti che richiedono poca interazione personale con i colleghi e i compiti per i quali è necessaria la massima concentrazione possono essere svolti in maniera più efficiente da casa.

Secondo il calcolo della fondazione per il clima My Climate, se altri 450 000 impiegati in Svizzera lavorassero da casa una volta alla settimana invece che in ufficio, sarebbe possibile risparmiare ogni settimana circa 4,5 milioni di chilometri percorsi in auto e 2,6 milioni di chilometri con i mezzi pubblici. In totale potrebbero così essere evitate ogni settimana 1400 tonnellate di CO2. Calcolando circa 47 settimane lavorative all’anno, sarebbe possibile un risparmio annuo di quasi 67 000 tonnellate di CO2. Queste cifre sono state calcolate nel 2010 ma, poiché il percorso per recarsi al lavoro in Svizzera diventa sempre più lungo, anche il potenziale di risparmio è probabilmente

aumentato.

Soddisfazione e motivazione aumentano

La possibilità di lavorare da casa non permette solo di ridurre le emissioni di CO2 in Svizzera e di risparmiare energia ma aumenta anche la soddisfazione e la motivazione dei lavoratori. Si riducono le distrazioni dovute a colleghi chiacchieroni e conversazioni telefoniche animate del vicino, non è necessario seguire un dress-code e non deve nemmeno essere effettuato il tragitto casa-lavoro che è spesso percepito come un peso.





