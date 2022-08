Proseguono i combattimenti nel Donbass: segui il live

Il territorio vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia rimane oggetto di contesa tra le forze armate russe e ucraine. Secondo i cittadini di Energodar, il paese che confina l'impianto, i lavoratori della centrale sono stati rinchiusi senza poter lasciare il perimetro. Mosca e Kiev continuano a rimpallarsi le responsabilità per i bombardamenti vicino alla centrale. L'impianto è occupato dalle forze armate russe e, secondo il direttore generale l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, la situazione è fuori controllo. Continuano intanto i combattimenti. Durante la giornata di ieri diversi missili russi si sono abbattuti sulla città di Mykolaiv provocando diverse vittime. Non si conosce ancora il bilancio esatto dell’attacco ma, secondo il capo dell'amministrazione statale regionale di Vitaliy Kim, sono stati colpiti vari edifici residenziali.