Non si è fatta attendere la reazione indignata di Volodymyr Zelensky, che ha definito l'attacco «un chiaro atto terroristico». Mentre il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres si è detto «sconvolto». Per Mikhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino e capo dei negoziatori del paese, non ci sono invece dubbi: «Gli attacchi della Russia su pacifiche città ucraine non sono errori, ma una strategia militare pianificata per costringere Kiev ad una pace ad ogni costo».