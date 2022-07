Un altro giorno di guerra: segui il live

Nel mentre l'offensiva nel Donetsk ha ripreso intensità dopo la conquista del Lugansk: nei bombardamenti hanno perso la vita 7 persone in 24 ore. A Kramatorsk, il capoluogo dell'oblast controllato dagli ucraini, un razzo ha aperto una voragine in un cortile di una zona densamente popolata, tra alberghi e condomini. Sei edifici danneggiati e almeno una vittima e sei feriti, il bilancio. E i missili russi hanno colpito anche l'Isola dei Serpenti, simbolo della resistenza ucraina, non appena Kiev ne ha rivendicato la riconquista sempre nella giornata di ieri.