Verso la «battaglia finale». Ore cruciali a Mariupol: LIVE

Infuriano i combattimenti nel Donbass, con la città di Mariupol che resta sotto costante assedio. Nella giornata di ieri, le milizie separatiste filo-russe hanno annunciato di aver preso il controllo del porto. Kiev non ha confermato ma non ha neanche smentito, limitandosi a dire che i combattimenti per difendere la città martire del conflitto in Ucraina proseguono. Sono ore cruciali.

Ieri però è stata anche la giornata dell'incontro tra il cancelliere austriaco Karl Nehammer e il presidente russo Vladimir Putin. Un colloquio personale che è stato «molto duro e franco». Decisamente «non amichevole». E che si è concluso senza stretta di mano. Nehammer ha affermato di non essere per nulla ottimista e di attendersi «un attacco brutale e massiccio» nell'est dell'ex repubblica sovietica.

