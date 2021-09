L'America ricorda le vittime della tragedia che la cambiò per sempre

«20 anni fa, tutti noi abbiamo scoperto - in luoghi diversi e in momenti diversi che le nostre vite non sarebbero più state le stesse», ha iniziato il suo discorso George W. Bush a Shanksville «per quelli più giovani che non c'erano o non possono ricordare come ci si sia sentiti: il mondo era sovrastato dal massacro e dalle sirene d'allarme. C'era orrore per la distruzione, la soggezione per la spietatezza, lo shock per un male mai così grande ma anche la gratitudine per il coraggio dei soccorsi, e la gentilezza che arriva dall'aiuto degli sconosciuti. Alla fine abbiamo capito che anche le giornate più lunghe, finiscono». Bush ha anche ringraziato ed elogiato i soldati americani e lo spirito inclusivo «dell'America che conosco», la stessa dei passeggeri coraggiosi del volo 77 «che hanno sfidato il male».