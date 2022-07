Truppe russe intorno a Sloviansk

Un indebolimento che non trova eco a Mosca, che anzi ha alzato i toni della retorica guerrafondaia. L'ex presidente russo Dmitry Medvedev ha minacciato una risposta da «fine del mondo, immediata, che non potrebbe in alcun modo evitare», nel caso le forze ucraine attacchino la Crimea. Parole rispedite al mittente dal Consigliere di Zelensky, Mikhailo Podolyak, che ha definito Medvedev «una piccola persona dimenticata dalla Storia che cerca di mostrarsi seria e minacciosa, ma che in realtà suscita solo pietà». La giornata di ieri (qui il nostro live) è stata pure caratterizzata da massicci e intensi raid e attacchi missilistici, in particolare sul fronte sud-orientale.