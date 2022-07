Nella giornata di ieri la guerra è tornata a incombere sulla più grande centrale nucleare d'Europa: secondo Kiev i russi hanno utilizzato il sito dell'impianto di Zaporizhzhia, occupato a marzo, come base missilistica per condurre attacchi nelle zone circostanti. I raid dell'Armata sono proseguiti anche su altre regioni dell'Ucraina e le sirene sono tornate a suonare nella capitale. Mentre il ministro della Difesa Serghei Shoigu ha fatto per la seconda visita in un mese alle truppe sul campo.