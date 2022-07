Se nessuno spiraglio si vede ancora per un cessate il fuoco in Ucraina, una schiarita si è registrata ieri (qui il nostro live) per una possibile intesa che permetta la ripresa delle esportazioni di grano dai porti ucraini del Mar Nero. Dopo ore di trattative ospitate a Istanbul tra delegazioni militari di Russia, Ucraina, Turchia e rappresentanti dell'Onu, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha detto che «passi significativi» sono stati fatti verso una soluzione, che a suo parere potrebbe essere raggiunta già durante un nuovo incontro fra le parti programmato la settimana prossima nella megalopoli turca, dove potrebbe volare lui stesso.