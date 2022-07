Benvenuti nel mondo dei No-sic: i negazionisti della siccità

Vi sono poi alcuni gruppo di No-sic che hanno deciso di passare dalle parole ai fatti e, con l’hastag #rubinettiaperti, invitano a sprecare l’acqua per protesta e dimostrare così che la siccità non è altro che una menzogna. Si moltiplicano le foto di rubinetti o soffioni della doccia lasciati aperti a sprecare acqua, accompagnate da commenti provocatori quali “apriamo i rubinetti per aggravare la siccità, indebolire l’Italia e sostenere così l’esercito russo”. Secondo quanto pubblicato in un recente report dall’ISD, Institute for Strategic Dialogue and Climate Action Against Disinfomation “la disinformazione climatica è diventata più complessa, evolvendosi dalla negazione assoluta in ‘discorsi di ritardo’ identificabili per sfruttare il divario tra adesione ed azione”. Secondo tale report, affianco a pochi account accreditati che criticano la teoria del cambiamento climatico, vi sarebbero dei sottogruppi che convergono attorno alle comunità anti-scienza e cospirative, capaci di amplificare ulteriormente la disinformazione climatica. La parola d’ordine sarebbe quindi “ritardo, distrazione e disinformazione” che si baserebbero su di una serie di tematiche ricorrenti. In primo luogo, ci si concentra sulla presunta ricchezza di chi chiede di agire per il clima, in secondo luogo si tende ad incolpare un altro Paese, solitamente la Cina e l’India, per giustificare tutti gli coloro che non fanno niente in merito e, in terzo luogo, si mette in discussione la fattibilità e l’efficacia delle fonti di energia rinnovabili. Qualsiasi strategia di adattamento ad ampio raggio, quindi, viene minimizzata e presentata come irrealizzabile o eccessivamente costosa. Che si possano non comprendere le problematiche riguardanti Paesi lontani, richiedendo questo sforzo una buona dose di empatia e sensibilità, è abbastanza comprensibile, ma come si possa negare l’esistenza di problemi, che è possibile sperimentare in prima persona, lo è molto meno.